إسرائيل تنفي انتهاك الهدنة.. وتتعهد بمواصلة الحملة العسكرية ضد حماس

نفت إسرائيل، اتهامات حماس لها، بانتهاك اتفاق الهدنة، مؤكدة التزامها بمواصلة الحملة العسكرية ضد الجماعة الفلسطينية؛ عندما ينتهي وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق هرتسي هاليفي: "سنعود فورا بعد انتهاء وقف إطلاق النار لمهاجمة غزة".

وشدد الفريق هرتسي هاليفي، وفقا لما نشرته تليجراف البريطانية، على أن الهدف الأساسي للحملة العسكرية، هو تفكيك حماس، وممارسة ضغوط كبيرة؛ لضمان العودة السريعة لجميع المختطفين.

وأضاف: سنفعل ذلك أيضًا من أجل تفكيك حماس، وكذلك من أجل خلق قدر كبير من الضغط لعودة أكبر عدد ممكن من المختطفين في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا البيان؛ ردا على إعلان حماس، اليوم السبت، تأجيل إطلاق سراح مجموعة ثانية من الرهائن الإسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين؛ حتى تلتزم إسرائيل بالشروط المنصوص عليها في اتفاق التهدئة.

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، أن إسرائيل لم تف بجزئها من اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لبيانات أصدرها مسئولو حماس.

وأعربت حماس- التي تسيطر على قطاع غزة- عن التزامها بنجاح وقف إطلاق النار، مؤكدة أن التزامها يعتمد على احترام إسرائيل لالتزاماتها.

وأبلغت حماس، وسطاء، بما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لـ"سكاي نيوز" البريطانية، نقلا عن رويترز.

وأعلن مسئولو حماس، أنهم يرفضون أي مواقف تدعو إلى إشراك قوى خارجية في إدارة قطاع غزة.

وأعربت المجموعة عن استيائها من محدودية وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن 65 شاحنة فقط وصلت، وهو ما يشكل نصف الكمية المتفق عليها.

وقبل قليل، أفادت رويترز أن مصر تبذل جهودًا؛ لحل مشكلة التأخير في الجولة الثانية من إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وفقًا لما نقلته “رويترز” عن مسئول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته.