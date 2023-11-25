إسرائيل: حماس ملزمة بمواصلة إطلاق سراح الرهائن

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، مارك ريجيف، أن حماس ملتزمة باتفاق الهدنة، مشيرًا إلى أنه خلال أربعة أيام، "يجب إطلاق سراح ما مجموعه 50 شخصًا (رهائن إسرائيليين) - وقد تم الاتفاق على ذلك".

أوضح ريجيف، الذي يشغل منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه بالإضافة إلى الرهائن الثلاثة عشر الذين تم إطلاق سراحهم في اليوم السابق، فهذا يعني أن هناك 37 آخرين لا يزال يتعين إطلاق سراحهم، وهذا هو التزام حماس".

في مقابلة مع سكاي نيوز، أقر ريجيف بالتحديات التي تواجه التعامل مع جماعة مثل حماس، لكنها سلطت الضوء على التزامها بالهدنة الإنسانية المتفق عليها. وقال: "إن لديهم هذا الالتزام. والهدنة الإنسانية مبنية على هذا الالتزام، وهم ملزمون بإطلاق سراح الرهائن".

فيما يتعلق بالتمديد المحتمل للهدنة، أشارت كل من مصر وقطر إلى أن المناقشات مستمرة. وردًا على ذلك، صرحت ريجيف أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتمديد الهدنة الإنسانية ليوم إضافي لإطلاق سراح 10 رهائن إضافيين.

أشار كذلك إلى أن هذه العملية يمكن أن تستمر لأيام لاحقة لتحقيق إطلاق سراح الرهائن، مؤكدا على أنها هدف رئيسي للعملية العسكرية. وأكد ريجيف أن 28 طفلاً ما زالوا محتجزين لدى حماس، أصغرهم يبلغ من العمر 10 أشهر.