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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة

صدى البلد

في أعقاب التأخير في تنفيذ عملية إطلاق سراح السجناء من الجانبين، تم تحقيق خطوات كبيرة عبر الاتصالات المصرية القطرية لتذليل العقبات، وفلقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية. 

 

من المقرر أن يتم الليلة إطلاق سراح 39 مدنياً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح 13 معتقلاً إسرائيلياً من غزة، إلى جانب سبعة أجانب خارج إطار الاتفاق.

 

أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية، أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في حل المأزق، من خلال التواصل مع الطرفين لضمان التنفيذ الناجح لعملية التبادل. ويأتي هذا التطور بعد انتكاسات أولية ويسلط الضوء على الجهود الدبلوماسية المبذولة للتغلب على التعقيدات المحيطة بالإفراج عن المعتقلين.

 

أعرب مسؤولون من إسرائيل ومصر عن ثقتهم في التنفيذ الوشيك للصفقة. ومن المتوقع أن يجلب هذا التبادل الراحة للأسر المتضررة من كلا الجانبين ويمثل لحظة محورية في المفاوضات الجارية.

 

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