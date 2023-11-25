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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر ينعى خمسة من تلاميذه لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

يتقدم الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهالي تلاميذ معهد نور الإسلام الأزهري الخاص بمحافظة أسيوط، الذين وافتهم المنية في حادث انقلاب سيارة أثناء ذهابهم إلى معهدهم، صباح اليوم السبت.

 

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص عزائه لأهالي أبنائنا التلاميذ الذين قضوا في هذا الحادث الأليم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يربط على قلوب والديهم، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلبسهم ثوب الصحة والعافية. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وبناء على توجيهات شيخ الأزهر؛ توجه وفد رفيع المستوى إلى محافظة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ علي عبد الحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، مدير عام قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من وعاظ الأزهر ومعلميه، لمساندة أهالي التلاميذ في مصابهم، وتقديم واجب العزاء وحضور مراسم الجنازة.

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