إقبال كبير.. سلامة داود: 15 ألف طالب سجلوا رغبات القبول بجامعة الأزهر في يوم
جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بشأن مدة غياب مرموش
بيان رسمي.. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي
ترامب يرفع سقف التحذير: صبري على بوتين ينفد وعقوبات وشيكة
أخبار التكنولوجيا | 6 دول تحظر استخدام فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. 9 ميزات تخلت عنها أبل في iPhone Air لجعله أنحف آيفون
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بشأن مدة غياب مرموش

وجه بيب جوارديولا المدير الفني الفريق لفريق مانشستر سيتي، صدمة لجماهير ناديه بشأن مدة غياب نجم الفريق المصري عمر مرموش.

وقال مرموش خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد: “سيغيب مرموش لبضعة أسابيع، أعتقد سيكون جاهزًا قبل فترة التوقف الدولي المقبلة”.

وأضاف: “آيت نوري وشرقي وستونز أيضًا مشاركتهم يوم الأحد في محل شك”.

بيان مانشستر سيتي

وكان مانشستر سيتي أصدر بيان الأربعاء الماضي، قال فيه: “يؤكد نادي مانشستر سيتي أن عمر مرموش تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر”.
وأضاف: “المهاجم تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم مساء الثلاثاء”.
وتابع: "وأظهرت الفحوصات الأولية التي أُجريت له في مصر أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في ديربي مانشستر يوم الأحد، وسيعود الآن إلى مانشستر لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية وبدء برنامج التأهيل.

وختم البيان: “يتمنى الجميع في مانشستر سيتي لعمر الشفاء العاجل”.

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

