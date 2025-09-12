جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بشأن مدة غياب مرموش

وجه بيب جوارديولا المدير الفني الفريق لفريق مانشستر سيتي، صدمة لجماهير ناديه بشأن مدة غياب نجم الفريق المصري عمر مرموش.

وقال مرموش خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد: “سيغيب مرموش لبضعة أسابيع، أعتقد سيكون جاهزًا قبل فترة التوقف الدولي المقبلة”.

وأضاف: “آيت نوري وشرقي وستونز أيضًا مشاركتهم يوم الأحد في محل شك”.

بيان مانشستر سيتي

وكان مانشستر سيتي أصدر بيان الأربعاء الماضي، قال فيه: “يؤكد نادي مانشستر سيتي أن عمر مرموش تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر”.

وأضاف: “المهاجم تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم مساء الثلاثاء”.

وتابع: "وأظهرت الفحوصات الأولية التي أُجريت له في مصر أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في ديربي مانشستر يوم الأحد، وسيعود الآن إلى مانشستر لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية وبدء برنامج التأهيل.

وختم البيان: “يتمنى الجميع في مانشستر سيتي لعمر الشفاء العاجل”.