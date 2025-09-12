أخبار التكنولوجيا | 6 دول تحظر استخدام فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. 9 ميزات تخلت عنها أبل في iPhone Air لجعله أنحف آيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشف تقرير جديد عن أن تصميم iPhone Air الجديد من أبل يتضمن العديد من التضحيات في سبيل الحصول على هيكل رقيق للغاية بسمك 5.64 مم، رغم أن الهاتف يتمتع بتصميم عصري وجذاب، إلا أن أبل قدمت بعض التنازلات في الميزات الأساسية التي قد تؤثر على تجربة المستخدم.

من المتوقع أن تكشف شاومي عن ثلاثة أجهزة ضمن سلسلة Xiaomi 16 الرائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي Xiaomi 16 و Xiaomi 16 Pro و Xiaomi 16 Pro Max.

مع آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، قدمت أبل تصميما جديدا للجهة الخلفية للجهاز، بدلا من وجود نتوء للكاميرا، أصبح لدينا الآن هضبة كاميرا تمتد عبر الجزء الخلفي من الآيفون، تحتوي هذه الهضبة على نظام كاميرا محدث يتضمن عدسة تليفوتوغرافية تم تجديدها، تحتوي جميع الكاميرات على 48 ميجابكسل، إلى جانب خمس خيارات تكبير.



6 دول تحظر استخدام فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. تعرف على الأسباب



في شهر سبتمبر 2025، فرضت “نيبال” حظرا على 26 منصة تواصل اجتماعي، بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وواتساب ولينكد إن وتويتر (الذي يعرف حاليا بـ إكس)، مما أثار موجة من الاحتجاجات والاضطرابات في جميع أنحاء البلاد. وبضغط من هذه التحركات الشعبية، اضطرت الحكومة إلى التراجع عن قرارها بعد أسبوع فقط من تنفيذه.

يقدم آيفون 17 برو ماكس من آبل مجموعة من التحسينات البارزة مقارنة بـ iPhone 16 Pro Max، بدءا من الهيكل المعاد تصميمه وصولا إلى الأداء المحسن وقدرات الكاميرا المتطورة.

في خطوة تهدف لتوسيع محفظتها لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين، أعلنت شركة HMD، عن إطلاق ثلاثة هواتف جديدة في السوق الهندية، تنطلق تحت اسم HMD Vibe 5G، وHMD 101 4G، وHMD 102 4G، وهي تندرج ضمن فئات مختلفة لتغطية احتياجات متنوعة من المستخدمين.

أطلقت شركة سوني تطبيق PlayStation Family، وهو تطبيق جديد للتحكم الأبوي متاح على منصات iOS وأندرويد.

كشفت شركة آبل عن مجموعة جديدة من هواتف آيفون ضمن فعاليات حدثها السنوي في سبتمبر، أبرزها آيفون إير الذي يعد أنحف جهاز آيفون تم إنتاجه حتى الآن.