قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال كبير.. سلامة داود: 15 ألف طالب سجلوا رغبات القبول بجامعة الأزهر في يوم
جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بشأن مدة غياب مرموش
بيان رسمي.. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي
ترامب يرفع سقف التحذير: صبري على بوتين ينفد وعقوبات وشيكة
أخبار التكنولوجيا | 6 دول تحظر استخدام فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. 9 ميزات تخلت عنها أبل في iPhone Air لجعله أنحف آيفون
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | 6 دول تحظر استخدام فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. 9 ميزات تخلت عنها أبل في iPhone Air لجعله أنحف آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

من البطارية إلى الكاميرا.. 9 ميزات تخلت عنها أبل في iPhone Air لجعله أنحف آيفون
 

كشف تقرير جديد عن أن تصميم iPhone Air الجديد من أبل يتضمن العديد من التضحيات في سبيل الحصول على هيكل رقيق للغاية بسمك 5.64 مم، رغم أن الهاتف يتمتع بتصميم عصري وجذاب، إلا أن أبل قدمت بعض التنازلات في الميزات الأساسية التي قد تؤثر على تجربة المستخدم.


تسريب مواصفات هاتف Xiaomi 16.. الفلاجشيب المنتظر من شاومي
 

من المتوقع أن تكشف شاومي عن ثلاثة أجهزة ضمن سلسلة Xiaomi 16 الرائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي Xiaomi 16 و Xiaomi 16 Pro و Xiaomi 16 Pro Max.


هضبة الكاميرا.. ما الجديد في آيفون 17 برو؟
 

مع آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، قدمت أبل تصميما جديدا للجهة الخلفية للجهاز، بدلا من وجود نتوء للكاميرا، أصبح لدينا الآن هضبة كاميرا تمتد عبر الجزء الخلفي من الآيفون، تحتوي هذه الهضبة على نظام كاميرا محدث يتضمن عدسة تليفوتوغرافية تم تجديدها، تحتوي جميع الكاميرات على 48 ميجابكسل، إلى جانب خمس خيارات تكبير.


6 دول تحظر استخدام فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. تعرف على الأسباب
 

في شهر سبتمبر 2025، فرضت “نيبال” حظرا على 26 منصة تواصل اجتماعي، بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وواتساب ولينكد إن وتويتر (الذي يعرف حاليا بـ إكس)، مما أثار موجة من الاحتجاجات والاضطرابات في جميع أنحاء البلاد. وبضغط من هذه التحركات الشعبية، اضطرت الحكومة إلى التراجع عن قرارها بعد أسبوع فقط من تنفيذه.


 آيفون 17 برو ماكس بـ 2000 دولار.. مميزات خيالية هل تستحق هذا السعر؟

 

يقدم آيفون 17 برو ماكس من آبل مجموعة من التحسينات البارزة مقارنة بـ iPhone 16 Pro Max، بدءا من الهيكل المعاد تصميمه وصولا إلى الأداء المحسن وقدرات الكاميرا المتطورة.

انسي نوكيا.. HMD تعلن عن ثلاثة هواتف جديدة

في خطوة تهدف لتوسيع محفظتها لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين، أعلنت شركة HMD، عن إطلاق ثلاثة هواتف جديدة في السوق الهندية، تنطلق تحت اسم HMD Vibe 5G، وHMD 101 4G، وHMD 102 4G، وهي تندرج ضمن فئات مختلفة لتغطية احتياجات متنوعة من المستخدمين.

ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟

أطلقت شركة سوني تطبيق PlayStation Family، وهو تطبيق جديد للتحكم الأبوي متاح على منصات iOS وأندرويد.


مقارنة بين آيفون إير و iPhone 17 Pro والطرازات القديمة.. ماذا تغير؟

كشفت شركة آبل عن مجموعة جديدة من هواتف آيفون ضمن فعاليات حدثها السنوي في سبتمبر، أبرزها آيفون إير الذي يعد أنحف جهاز آيفون تم إنتاجه حتى الآن. 

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

مريم عامر منيب

مريم عامر منيب لـ خطيبها: بابا سيعتني بك يا حبيبي

ترشيحاتنا

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

بالصور

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد