6 دول تحظر استخدام فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. تعرف على الأسباب

في شهر سبتمبر 2025، فرضت “نيبال” حظرا على 26 منصة تواصل اجتماعي، بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وواتساب ولينكد إن وتويتر (الذي يعرف حاليا بـ إكس)، مما أثار موجة من الاحتجاجات والاضطرابات في جميع أنحاء البلاد. وبضغط من هذه التحركات الشعبية، اضطرت الحكومة إلى التراجع عن قرارها بعد أسبوع فقط من تنفيذه.

وفي الوقت ذاته، لم تفرض فرنسا حظرا شاملا على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها تسعى لتطبيق رقابة صارمة على استخدامها من قبل القصر، حيث اقترح الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” والمشرعون حظر هذه المنصات على الأطفال تحت سن الـ15 عاما.

6 دول تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي

فيما يلي أبرز الدول التي فرضت حظرا جزئيا أو كليا على وسائل التواصل الاجتماعي:

الصين

في الصين، يتم حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب ويوتيوب وتويتر (إكس حاليا) بما يسمي “الجدار الناري العظيم”، وتقتصر وسائل التواصل الاجتماعي على تطبيقات محلية خاضعة للرقابة مثل “وي تشات” و"ويبو" و"دويين"، فيما تظل هونج كونج وماكاو استثناءات من هذا الحظر.

كوريا الشمالية

في كوريا الشمالية، لا يمكن للمواطنين الوصول إلى منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب ويوتيوب وتويتر، فقط النخب الحكومية والباحثين وبعض الأجانب يمكنهم استخدام الإنترنت المراقب، أما المواطنون العاديون فيقتصرون على شبكة داخلية محلية تسمى “كوانج ميونج”، وتعد جريمة الوصول إلى المحتوى الأجنبي.

روسيا

في عام 2022، فرضت روسيا حظرا على منصات فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار سياسة الرقابة الصارمة التي تفرضها الحكومة على الإنترنت. كما تقوم روسيا بحظر المواقع التي تعتبرها معادية.

إيران

إيران تحظر منذ سنوات منصات مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وتفرض رقابة شديدة على المحتوى الإلكتروني من خلال أدوات تهدف إلى منع نشر المعلومات السياسية الحساسة وتعزيز استخدام التطبيقات المحلية، ومع ذلك، يستخدم العديد من الإيرانيين شبكات VPN للتغلب على هذه القيود.

تركمانستان

في تركمانستان، يتم حظر جميع منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية تقريبا، ولا يستطيع المواطنون الوصول إلى فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب أو إنستجرام، فيما تقتصر إمكانية الوصول إلى الإنترنت على المواقع المعتمدة من الدولة.

ميانمار

بعد الانقلاب العسكري في فبراير 2021، فرضت ميانمار حظرا على منصات فيسبوك ويوتيوب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي بهدف السيطرة على المعلومات والحد من المعارضة، ورغم الانقطاعات المتكررة للإنترنت، يستعين العديد من المواطنين بشبكات VPN للوصول إلى المواقع المحجوبة.

دول أخرى

- الهند: حظرت الهند تطبيق تيك توك وعددا من التطبيقات الصينية لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

- تركيا: غالبا ما تغلق تركيا منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب خلال فترات الاضطرابات.

- مصر والسعودية وسوريا والإمارات: تفرض هذه الدول قيودا متنوعة على منصات التواصل الاجتماعي.

- إثيوبيا: تقوم بإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترات الاضطرابات أو النزاعات العرقية.

- بنغلاديش: تحظر بعض المنصات أحيانا للحد من المعلومات المضللة.

- باكستان: تفرض حظرا انتقائيا على منصات التواصل الاجتماعي في المناسبات السياسية، وتحظر أيضا المنشورات التي تعتبر “تكفيرية”.