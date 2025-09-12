انسي نوكيا.. HMD تعلن عن ثلاثة هواتف جديدة

في خطوة تهدف لتوسيع محفظتها لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين، أعلنت شركة HMD، عن إطلاق ثلاثة هواتف جديدة في السوق الهندية، تنطلق تحت اسم HMD Vibe 5G، وHMD 101 4G، وHMD 102 4G، وهي تندرج ضمن فئات مختلفة لتغطية احتياجات متنوعة من المستخدمين.

HMD Vibe 5G: الخيار الاقتصادي للجيل الجديد من الشبكات

يأتي هاتف HMD Vibe 5G كخيار مميز للمستهلكين الذين يبحثون عن جهاز يدعم تقنية 5G بتكلفة معقولة، يهدف هذا الهاتف إلى توفير سرعات الشبكات المتطورة للمستخدمين الذين يتطلعون للاستفادة من تقنيات الجيل الخامس في الهواتف الذكية.

HMD 101 4G و HMD 102 4G: هواتف مدمجة وموثوقة

بالإضافة إلى الهاتف الذكي HMD Vibe 5G، طرحت الشركة أيضا هاتفين جديدين من نوع الهواتف التقليدية HMD 101 4G وHMD 102 4G، تم تصميم هذه الهواتف لتكون مدمجة وعملية، مع تقديم إمكانية الاتصال بشبكات 4G ضمن فئة الهواتف التقليدية، يتميز HMD 102 4G بكاميرا QVGA مع فلاش، وتصميم عصري مع لوحة مفاتيح ملونة.

مواصفات HMD Vibe 5G

- شاشة LCD بحجم 6.67 بوصة بدقة 720×1604 بكسل بتردد 90 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9

- معالج UNISOC T760 ثماني النواة، مع معالج رسوميات Mali-G57 MC4

- 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR4x و 128 جيجابايت للتخزين مع إمكانية توسيع الذاكرة حتى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD

- نظام تشغيل Android 15 مع تحديثات أمنية ربع سنوية لمدة عامين

- كاميرا خلفية 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل مع فلاش LED

- كاميرا أمامية 8 ميجابكسل

- مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الجنب

- بطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 18 وات

- يدعم 5G SA/NSA و Dual 4G VoLTE

- منفذ USB Type-C ومكبرات صوت استريو

- الأبعاد: 165×75.8×8.65 مم، الوزن: 190 جرام

HMD Vibe 5G

مواصفات HMD 101 4G و HMD 102 4G

- شاشة QQVGA بحجم 2 بوصة بدقة 240×320 بكسل

- معالج Unisoc 8910 FF-S

- 16 ميجابايت من التخزين الداخلي مع إمكانية التوسيع حتى 32 جيجابايت باستخدام بطاقة MicroSD

- كاميرا QVGA مع فلاش موجودة في HMD 102 4G فقط.

- دعم راديو FM سلكي أو لاسلكي ومشغل MP3

- دعم لغات محلية

- دعم تقنية Bluetooth 5.0

- بطارية قابلة للإزالة بسعة 1000 مللي أمبير

- الأبعاد: 118.2×50.2×14.3 مم، الوزن: 83.5 جرام

HMD 101 4G

السعر

يبلغ سعر هاتف HMD Vibe 5G حوالي 108 دولار

يبلغ سعر هاتف HMD 101 4G حوالي 23 دولار

يبلغ سعر هاتف HMD 102 4G حوالي 26 دولار

الأجهزة ستكون متوفرة في الهند عبر المتاجر الكبرى والمنصات الإلكترونية الرائدة وموقع HMD الرسمي.