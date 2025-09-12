الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الاجتماع الأخير لمتابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير تناول تفاصيل دقيقة تتعلق بإنهاء الأعمال الداخلية للمتحف، وكذلك الممشى السياحي.

وأوضح أن معظم الأعمال قد أُنجزت بالفعل، ولم يتبقَ سوى بعض اللمسات الأخيرة، لا سيما فيما يخص تشجير المناطق المحيطة ووضع اللمسات النهائية في البيئة الخارجية للمتحف، والتي سيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات اللوجستية المرتبطة باستقبال الوفود الأجنبية، لا سيما كبار الشخصيات التي ستشارك في حفل الافتتاح، إلى جانب متابعة التأشيرات الصادرة من الدول المختلفة للضيوف المشاركين في الحدث المرتقب.

وفيما يخص البُعد البيئي، أكد الحمصاني أن المتحف المصري الكبير حصل على اعتماد دولي في مجال الانبعاثات الكربونية خلال مراحل تشغيله، مما يجعله نموذجًا يُحتذى به في التنمية المستدامة.

وذكر، أن هذا الاعتماد يعكس التزام الدولة بتطبيق أحدث المعايير العالمية في تصميم وإدارة المتاحف، بما يضمن توافق المشروع مع مفاهيم الاستدامة البيئية.

وشدد الحمصاني على الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث، معتبرًا أن افتتاح المتحف ليس مجرد مناسبة ثقافية أو أثرية، بل يمثل نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة.

تصميم المتحف وأسلوب عرض القطع

وأوضح أن تصميم المتحف وأسلوب عرض القطع الأثرية، خصوصًا قاعة توت عنخ آمون، ستجعل منه أحد أبرز المعالم السياحية على الخريطة العالمية، ما يدعم قطاع السياحة ويعزز المكانة الحضارية لمصر.

https://www.youtube.com/watch?v=Qrr2mOQlPiI