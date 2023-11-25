إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

تحيا مصر وتحيا فلسطين .. سمعته هتافًا يخرج من قلب كل مصري وشاهدته سلوكًا يتحقق في الواقع وتجسّده أكثر من 500 شاحنة تتحرك على طول الطريق من القاهرة لرفح تحمل المساعدات وتلبّي نداء الواجب.. وفرحت بهذا الهتاف مهرجانًا للوفاء تتجسّد المسئولية المصرية نحو فلسطين سلطة وشعبًا ومقاومة تتمسك بالأرض ترفض التهجير القسري بكل أساليب البطش التي تمارسها دولة العدوان والعنصرية الصهيونية وتسطر بصمودها آية من آيات الله وقصة تضحية فى سبيل الوطن .

تحيا مصر وتحيا فلسطين.. هتاف أشعرني بالفخرِ.. حين أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الإشارة للقوافل المصرية لتنطلق بمواد الإغاثة لأهلنا في فلسطين مع بدء هدنة الأربعة أيام، التي بذل الرئيس جهودًا كبيرة لإتمامها ولولا هذا الجهد ما كانت الهدنة ولذلك اجتمع على شكره الروس والأمريكان وتلقى اتصالات من الرئيس بايدن ومن الرئيس بوتين ومعظم رؤساء العالم ومن الفلسطينيين جميعًا.

موقف مُشرّف ويدعو للفخر ما فعلته مصر خلال الأيام الماضية ومنذ اليوم الأول للحرب الشرسة التي شنّتها إسرائيل على أهالينا الصامدين في غزة والحرب ضد المدنيين الأبرياء وقصف المستشفيات

والمدارس والضحايا من الأطفال والنساء.

موقف مصر المُشرّف الحازم والحاسم جعلها تكتسب احترام المجتمع الدولي كله.. وتلاحم جهود الرئيس السياسية والإنسانية من أول يوم إلى أن توصل إلى اتفاق الهدنة، وكلمة الرئيس التي تحدّث خلالها عن الجهود التي بذلتها مصر لعدم تصعيد الحرب والمنحني الخطير الذي تواجهه القضية الفلسطينية وإعلانه أن الأولوية الآن لوقف القتال وإدخال المساعدات التي كانت مصر أول من بادر لإدخالها، وكما قال الرئيس في كلمته : «كلنا حاسين بأهلنا في فلسطين، وبنحاول نخفف عنهم» .. «ورغم ظروفنا الصعبة حجم المساعدات اللي قامت بيها مصر مقارنة باللي تم إدخاله تتراوح بين 75 و80%، اللي مصر قدمته كنا بيه على قد المسئولية، وحاسين قد إيه قادرين نتحرك ونخفف على أهلنا في قطاع غزة».

ويكفي رسائل الرئيس السيسي للعالم من استاد القاهرة التي أكدت أن معبر رفح لم يُغلق أبدًا وأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر.. وأن منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية والاستيلاء على الأرض.

ما يحدث في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.. فالطلقات الطائشة لم تفرق بين طفل وامرأة وشيخ ولا أحد يستطيع أن يزايد على مصر وأنها ماضية في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.