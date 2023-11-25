CNN: قطر والولايات المتحدة ومصر تجري محادثات لحل تأخير إطلاق سراح الرهائن

في اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية للصراع بين إسرائيل وحماس، تجري الجهود الدبلوماسية على قدم وساق لمعالجة التأخير في عملية تبادل الرهائن بالأسرى. وتشارك الولايات المتحدة ومصر وقطر بنشاط في محادثات لتسريع حل صفقة إطلاق سراح الرهائن.

ووفقا لمصادر تحدثت مع سي أن أن، يعمل المسؤولون المصريون، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، على التغلب على العقبات التي تعوق تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن. ومن خلال الانخراط في المناقشات الجارية مع إسرائيل وحماس، تهدف هذه الدول إلى حل التأخير بسرعة.

أكد مسؤول أمريكي كبير المشاركة النشطة بين الدول الثلاثة، مشددًا على الالتزام بالحل السلمي والإفراج الناجح عن الرهائن. وبالتعاون مع قطر ومصر وإسرائيل، تركز الولايات المتحدة على تنفيذ الصفقة.

أدت الخلافات حول المساعدات لغزة وشروط إطلاق سراح السجناء إلى توقف العملية، مما دفع إلى تدخل دبلوماسي عاجل لكسر الجمود.