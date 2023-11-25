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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

قبل تسلم الدروع على المسرح

نجوم الفن العرب يقبّلون يد سميحة أيوب في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ

صدى البلد

حرص عدد من الفنانين المكرمين في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي على تحية الفنانة سميحة أيوب وتقبيل يدها قبل تسلم الدروع على المسرح.

ومر كل من حمزة العيلي وياسر صادق والفنان السعودية عبد الإله السناني والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي لتقبيل يد الفنانة سميحة أيوب في مكانها تحية لها على مشوارها الفني.

وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار "المسرح من أجل الإنسانية"، وإخراج مراسم الافتتاح لمحمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين ، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضا مسرحيا  تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة .


مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.


وأعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تكريم الفنان الشاب حمزة العيلي والفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الكبير. 
 
كما يكرم المهرجان  الفنانة والنجمة الكبيرة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير على مدار سنوات طويلة. 
 
واختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان الشاب محمد فهيم كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحى 2022 /2023 بالدورة الثامنة عن أدائه الفنى المتميز عن مسرحية تشارلى شابلن.
 
ويعد الفنان السوري القدير أسعد فضة هو " الشخصية العربية المكرمة " في الدورة الثامنة وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية المميزة والفنية بشكل عام والتي تحفل بالأعمال

سميحة أيوب

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