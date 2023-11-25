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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

داخل سيارتها| خطيبة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمال ملامحها

سلمي صقر
سلمي صقر

نشرت سلمي صقر خطيبة نجم الأهلي مروان عطية، صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار داخل سيارتها.

وبدت سلمي بإطلالة كاجوال عصرية، حيث ارتدت بنطال جينز، ونسقت عليه قميص فضفاض باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها.

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ويلتقى حاليا الأهلي نظيره ميدياما الغاني، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

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