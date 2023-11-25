الهلال الأحمر: مصر قدمت 20 ألف طن مساعدات لغزة والدول أرسلت 5 آلاف

قال الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر فى شمال سيناء، إنه منذ يوم 7 أكتوبر قدمت مصر حوالى 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

أوضح خالد زايد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سى”،أن المساعدات التي استقبلها مطار العريش الدولى من أكثر من 30 دولة و10 منظمات، يقترب من 5 آلاف طن فقط.

400 مصاب فلسطيني

أوضح رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر فى شمال سيناء أن حوالى 400 مصاب فلسطيني وصلوا للمستشفيات المصرية، وكان آخرهم من استقبلهم وزير الصحة وتم نقلهم عبر مطار العريش الدولى لمستشفيات فى القاهرة.

أكد خالد زايد أن شباب الهلال الأحمر المصرى يقومون بدورا مهما، حيث عملهم وصل إلى أكثر من 100 ألف ساعة عمل متواصلة من تقديم الخدمات لأشقائنا الفلسطينيين.