الهلال الأحمر الفلسطيني: 61 شاحنة مساعدات تتوجه إلى شمال قطاع غزة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، انطلاق قافلة مكونة من 61 شاحنة مساعدات إنسانية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إلى مدينة غزة وشمالي القطاع.

وقال مدير الإمداد والتجهيز في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، محمود أبو عطا، إن القافلة تحتوي على مواد إغاثية وغذائية ومياه للشرب وأدوية، وتعد هذه القافلة أكبر قافلة مساعدات تصل إلى غزة، منذ بداية الحرب على القطاع، قبل 48 يوما، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف مدير الإمداد والتجهيز في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، "استلمنا 197 شاحنة من معبر رفح، لكن القدرة التشغيلية واللوجستية لهذا الممر الإنساني لا تستطيع إخراج هذا العدد في يوم واحد".

وتابع أبو عطا: "منذ صباح اليوم الثاني للهدنة، لم تدخل أية شاحنة مساعدات جديدة عبر معبر رفح، ونحن نحاول استكمال إدخال الـ197 شاحنة التي استلمناها، فقد أدخلنا في أول أيام الهدنة 80 شاحنة، واليوم نخرج 60 شاحنة، وهذه المساعدات لا تكفي سوى بنسب بسيطة قرابة 4% من احتياجات 2 مليون نازح في جنوب قطاع غزة.

ونوه بأنه سيتم توزيع هذه المساعدات بواسطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمة الصحة العالمية ومتطوعين من الهلال الأحمر الفلسطيني".