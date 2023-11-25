«صوتك أمانة»|حملة السيسي: من أجل مصر هنكمل المشوار.. معًا نحو الجمهورية الجديدة

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن هناك مسيرة من العمل الجاد بين البناء والتنمية والنهوض بمقدرات الدولة على كافة المستويات خلال السنوات الماضية.

وتابعت الحملة: من أجل مصر اللي بنحلم بيها، أدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، هنكمل المشوار - معاً نحو الجمهورية الجديدة.

كما يمكن الآن الانضمام إلى الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي -للمصريين بالخارج- عبر الرابط التالي: https://expatreg.web.app

واختتمت الحملة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعبارة : "صوتك أمانة - هنكمل الحلم".