رسالة من جماهير الزمالك للاعبين قبل مباراة أبو سليم

طالب أيمن يونس، لاعب نادي الزمالك السابق، جماهير القلعة البيضاء بضرورة مساندة وتشجيع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وقال أيمن يونس فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "لاعبو الزمالك يحتاجون إلى التشجيع والمساندة خلال الفترة القادمة وأتمنى من الجماهير مؤازرتهم، لأن اللاعبين الحاليين هم من يستكملوا حتى نهاية الموسم الجاري".

وأضاف أيمن يونس: "من وجهة نظري جماهير الزمالك ستوجه رسالة خاصة للاعبين فى مباراة الغد أمام أبو سليم، فهم العنصر المؤثر فى حماية تاريخ القلعة البيضاء".