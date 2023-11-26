في عيد ميلاد عمرو سعد.. معلومات لا تعرفها عن حياته

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان عمرو سعد والذي نجح في السنوات الأخيرة إثبات نفسه بالسينما والدراما، وفي عيد ميلاده نرصد 5 معلومات عن هذا الفنان.

عمرو سعد من مواليد 26 نوفمبر 1973 هو من السيدة زينب ويعد الشقيق الأكبر للمطرب أحمد سعد.

عمرو سعد واجه صعوبات كثيرة في حياته ولم يتمكن من تحقيق النجومية بسهولة حيث رفض العديد من المخرجين إسناد له أي دور ببداية مشواره الفني لعدم شهرته حتى اكتشفه المخرج خالد يوسف وقدمه من خلال فيلم "حين ميسرة".

ولكن فيلم "دكان شحاتة" يعد بمثابة إنطلاقة عمرو بالتمثيل وحقق من خلاله شهرة كبيرة.

من أبرز الأفلام التي قدمها الآخر، المدينة، : خيانة مشروعة، حين ميسرة، الكبار، حديد"، أما على مستوى المسلسلات وضع امنى، بركه، الاختيار، ملوك الجدعنه، الجسر، توبه، الاجهر.