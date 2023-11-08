تقاليع النجوم الغريبة.. حلق عمرو دياب وقميص أحمد سعد وطلاء أظافر سعد لمجرد

أثار الفنان المغربى سعد لمجرد حالة من الجدل الواسع عند ظهوره فى حفله الأخير وهو يرتدي حلق وقام بطلاء أظافره باللون الأسود وارتدى خاتم أيضا وهو الأمر الذى اثار حفيظة متابعيه ولم يكن سعد لمجرد الأول الذى يظهر بشكل غريب وتقاليد غير طبيعية حيث سبقه عدد من النجوم وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

سعد لمجرد

أثار الفنان سعد لمجرد ، حالة من الجدل الواسع بعد ظهوره فى حفله الأخير بدبى بعد أن تأجل من 28 أكتوبر الماضى بطريقة غريبة تسببت فى تهكم البعض عليه بينما البعض الآخر هاجمه بشراسة.

وظهر سعد لمجرد وهو يرتدي حلق بالاذن كما ظهر مطليا اظافره باللون الأسود ويرتدى خاتم فى يده اليسرى وهو الأمر الذى تسبب فى جدل واسع عبر السوشيال ميديا.

سعد لمجرد

أحمد سعد

وجمع أحمد سعد خلال حفلته الأخيرة التى أحياها مساء أمس بالسعودية حول أكثر الإطلالات المثيرة للجدل وهي ارتدائه لقميص شفاف وأيضا حلق، والذى جعله يتعرض لانتقادات كثيرة بسبب هذه الإطلالة.

وبالرغم من الانتقادات التى تعرض لها النجم أحمد سعد بعد تداول إطلالته عبر صفحات السوشيال ميديا إلا أن هذه الانتقادات لم يتأثر بها ولم يعلق عليها حتى الآن.

ويجز بملابس نسائية

وسبق أحمد سعد فى مثل هذه الإطلالات الغريبة مطرب الراب ويجز والذى دائما ما يعتمد الكثير من الإطلالات المختلفة والمثيرة للجدل وكان أخرها فى حفلته التى أحياها مع المطربة الكبيرة أنغام فى السعودية تحت عنوان ليلة صوت مصر.

وتعرض ويجز وقتها لانتقادات لاذعة بعد ظهوره بهذه الإطلالة قبل حفلته مع أنغام وقام ويجز بتجاهل تلك الانتقادات.

عمرو سعد

وأيضا من الفنانين الذين فاجئوا جمهوره بإطلالات غريبة الفنان عمرو سعد والذى طرح صورة له مؤخرا، وهو يرتدي قميص شفاف، يشبه القميص الذى ارتداه شقيقه فى حفلته أمس.

وبعد طرح عمرو سعد هذه الإطلاله تصدر محركات البحث، حيث قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بانتقاده.

عمرو دياب

أما الفنان عمرو دياب على الرغم من كونه محافظا على إطلالته ودائما لا يثير الجدل بملابسه إلا أنه فاجىء جمهوره منذ فترة بارتدائه “حلق” وهو ما اعتبره الكثيرين ، إطلالة غير موفقة لكونه واحد من أهم مطربين مصر والوطن العربي.