10 صور من حفل زفاف لاعبة يد الأهلي ونجل محمد ثروت

تصدرت لمى الشواربي، لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد حفل زفافها على المخرج أحمد محمد ثروت.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور العروس لمى الشواربي، لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد، التى خطفت الأنظار بإطلالتها في عقد قرانها على المخرج والمطرب أحمد محمد ثروت.

وتتميز لمى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتألقت لمى باطلالتها الانيقة و المميزة واختارت ستايل الفستان بأكمام طويلة وطرحة طويلة، مطرز على الجانبين وفي منطقة الصدر، من تصميم لميس أبو الفتوح، أما المكياج فكان لنسمة منصور، وتصفيف الشعر لمينا خميس.

حضر عقد القران الذي أقيم مساء السبت 25 نوفمبر الجاري في فندق ماريوت بالقاهرة، عدد كبير من النجوم على رأسهم أنوشكا، أحمد التهامي، دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الإعلامية مني الشاذلي، الفنانة شهيرة، كما حضر كل من، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، الإعلامية سهير شلبي، الإعلامية سهير جودة.

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