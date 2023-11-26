اقتصادية وسهلة.. طريقة عمل السويسرول

اذا كنتِ من محبي الطرق اامختلفة للكيك نقدم لكي اليوم طريقة عمل السويسرول

المقادير

٤ صفار بيضة

نص كوب سكر

معلقة صغيرة فانيلا

٤٠ ملي ماء

كوب الا ٤ معالق كبيره دقيق

٣ معالق كبيره كاكاو

معلقه كبيره نشا

معلقه صغيره بكنج بودر

المجموعه الثانيه

نص كوب سكر

٤ بياض بيض

معلقه صغيره خل او عصير ليمون رشه ملح

المقادير للسويسرول الفانيليا

٤ صفار بيضه

نص كوب سكر

معلقه صغيره فانيلا

٤٠ ملي ماء

كوب الا معلقه كبيره دقيق

معلقه كبيره نشا

معلقه صغيره بكنج بودر

المجموعه الثانيه

نص كوب سكر

٤ بياض بيض

معلقه صغيره خل او عصير ليمون رشه ملح

الحشو حسب الرغبه

الطريقة واحده للاثنين

اولا اضربي الصفار مع السكر مع الماء والفانيلا والدقيق والنشا لحد ما المكونات تمتزج

الخطوه الثانيه

اضربي البياض مع السكر والخل لحد ما القوام يكون ما ينج ابيض ضيفي جزء من المجموعة الأولى للتاني بالراحة على دفعات بمعلقه خشبيه

ضعي الخليط فى صينية مربعة ذات اطرف قصيره دخليها الفرن لمده ١٣ دقيقه خرجيها بعد السوا اقلبها على فوطه وولفيها واتركيها لمده ساعتين فكي اللفه بعد المدة واحشيها بكريمة أو مربى ثم غلفيها بكيس او فوطه لمده ليله كاملة وخرجيها قطعيها وقدميها بألف صحة.