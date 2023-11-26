المولودية يعزز صدارته في ترتيب الدوري الجزائري

عزز نادي مولودية الجزائر، صدارته في ترتيب بطولة الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه عقب فوزه خارج أرضه على نادي "اتحاد سوف" بنتيجة (4-3)، مستفيدا من تعثر نادي "بارادو" أمس الجمعة في افتتاح الجولة السابعة من المنافسة.

وشهدت هذه الجولة فوز نادي شبيبة الساورة وتعثر شبيبة القبائل، فيما عاد صاحب المركز الأخير نادي نجم بن عكنون بالتعادل من اتحاد خنشلة.

ونجح مولودية الجزائر بقيادة هدافه المهاجم يوسف بلايلي في تحقيق فوزه الخامس على التوالي ليعزز سعيه نحو التتويج باللقب الذي غاب عن خزائنه منذ سنوات طويلة.