تسمم الدم (أو التسمم الدموي) هو حالة خطيرة تحدث عندما يتراكم السموم في الدم وتؤثر على وظائف الجسم العادية. قد يكون لتسمم الدم أسباب مختلفة،بحسب ما نشره موقع هيلثي بما في ذلك:

تسمم الدم الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

أسباب تسمم الدم

العدوى: يمكن أن تسبب العدوى البكتيرية أو الفيروسية تسمم الدم عن طريق إفراز السموم في الدم. مثال على ذلك هو التسمم الدموي الناجم عن السيلان أو التهاب الكبد الفيروسي.

التسمم الغذائي: يحدث عند تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو السموم الكيميائية. مثال على ذلك هو التسمم الغذائي الناجم عن السالمونيلا أو البوتولينوم.

التسمم الكيميائي: يحدث عند تعرض الجسم للمواد الكيميائية الضارة مثل المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية الصناعية.

أعراض تسمم الدم

تتنوع الأعراض المرتبطة بتسمم الدم وتعتمد على سببه وشدته. ومن بين الأعراض الشائعة:

حمى عالية

ارتفاع ضغط الدم

ضعف عام وتعب شديد

صداع حاد

غثيان وقيء

آلام في البطن والمغص

تغيرات في الوعي والتشتت الذهني

طفح جلدي

علاج تسمم الدم

في حالة تشخيص تسمم الدم، يجب طلب الرعاية الطبية على الفور. يتطلب علاج تسمم الدم عادة دخول المستشفى وتوفير الدعم الطبي الملائم، مثل تعويض السوائل والأدوية المضادة للعدوى والمراقبة الدقيقة.

الوقاية من تسمم الدم

بالنسبة للوقاية من تسمم الدم، يمكن اتخاذ بعض الخطوات الوقائية، مثل:

غسل اليدين جيدًا قبل التحضير والتناول الطعام.

التأكد من طهو اللحوم والأسماك والبيض بشكل صحيح.

تجنب تناول الأطعمة الفاسدة أو الملوثة.

التخلص من النفايات الطبية والكيميائية بشكل آمن وصحيح.

اتباع الممارسات الصحية في النظافة الشخصية والنظافة العامة.