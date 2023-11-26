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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: 61 شاحنة سلمت مساعدات إلى شمال غزة أمس

صدى البلد

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن تقديم 61 شاحنة الغذاء والمياه والإمدادات الطبية الطارئة إلى شمال غزة أمس السبت، بحسب الأمم المتحدة، وهو أكبر عدد من الشاحنات يصل إلى الشمال منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فمع بدء اليوم الثاني من الهدنة بين حماس وإسرائيل، توجهت 11 سيارة إسعاف وثلاث حافلات وسرير مسطح إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة للمساعدة في عمليات الإجلاء، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان صادر عنه.

وتوجهت 200 شاحنة إلى معبر العوجة الحدودي مع مصر، بينما دخلت 187 شاحنة إلى غزة بحلول الساعة السابعة مساء، وفقًا للأمم المتحدة.

وأضافت أن 129 ألف لتر من الوقود عبرت أيضا إلى غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان سابق، إنها استقبلت السبت 187 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، وتم  إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى مدينة غزة والأجزاء الشمالية من القطاع منذ 7 أكتوبر.

وأضاف البيان أن القافلة "كانت محملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية والمياه والأدوية والإمدادات الطبية الطارئة، وذلك من المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح (السبت) وكذلك من مستودعات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الجنوب"، مضيفة أنها نجحت في توزيع المساعدات.

وأضافت الجمعية أنها استقبلت 1946 شاحنة مساعدات في غزة منذ 21 أكتوبر الماضي.

الأمم المتحدة الغذاء المياة شمال غزة غزة

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