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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. صور شهداء قصف الاحتلال اليوم بالضفة الغربية وآثار الدمار في جنين

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

 


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيَين بنيران إسرائيلية في حادثين منفصلين بالضفة الغربية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.


وارتقى 7 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية في جنين والبيرة ورام الله.


وبث راديو صوت فلسطين صور لبعض الذين ارتقى اليوم شهداء في الضفة  الغربية المحتلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني.

استشهاد الشاب عدي مصباح صنوبر (30 عاما)، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية يتما، جنوب نابلس.
وبالأمس جرت ثاني عمليات تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال برعاية مصرية.

كما بث راديو صوت فلسطين صور الدمار لاحد المنازل التي قصفها الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين بالضفة الغربية.

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