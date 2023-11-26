وزير العمل يسلم عقودا للمعاقين ويطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" غداً ببني سويف

يقوم حسن شحاتة وزير العمل ،غداً الإثنين، بجولة ميدانية في مواقع العمل والإنتاج بمحافظة بني سويف، يستقبله خلالها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، وأحمد نظمي مدير المديرية.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة بلقاء مع المحافظ للتباحث بشأن عددا من الملفات المشتركة،خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية العمل بالمحافظة.

كما يشهد الوزير معرض منتجات، وحفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل،وتوفير فرص عمل لهن،وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة،وذلك بالتعاون مع "شركاء دوليين".

كما تشمل جولة الوزير لقاءً مع طرفي "العمل والإنتاج" داخل مواقع العمل ،بشركة أنجل ييست مصر التابعة لشركة صينية،رائدة في مجال صناعة الخميرة،ومصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض في بني سويف،التابع لمجموعة شركات عرفة، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل،والتأكيد على دعم الدولة للإستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".

كما من المقرر ان يُسلم الوزير خلال جولته في المصنعين عقود عمل لذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.

ويَختتم الوزير جولته بالمحافظة بحضور ختام فعاليات مبادرة: "سلامتك تهمنا"،والتي سوف تعقد بمقر جامعة النهضة،وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة .