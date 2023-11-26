الكشف على 1075 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في القليوبية.. صور

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي حي المستقبل التابع لإدارة العبور وتم الكشف خلالها علي 1075 مواطنا مجانا ، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة تأتى في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن القافلة تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان - رمد – جلدية - تنظيم أسرة ) ، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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