هيئة السياحة تعلن أجندة فعاليات وأنشطة موسم "أعياد البحرين" 2023

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن الأجندة النهائية لفعاليات وأنشطة موسم "أعياد البحرين" التي تقام احتفالًا بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين بالتعاون مع مختلف الشركاء، والتي تشمل مجموعة واسعة من الفعاليات العائلية والموسيقية والثقافية والرياضية التي ستقام في مختلف محافظات المملكة طوال شهر ديسمبر القادم، إلى جانب باقات متنوعة من العروض الترويجية متمثلة ضمن رحلات السفر والإقامة في أبرز فنادق المملكة، والتي يمكن للمواطنين والمقيمين والزوار والسياح على حد سواء الاستمتاع بها.



وقالت الهيئة إنّ الفعاليات العائلية تشمل فعالية مدينة المهرجان (Festival City) وهو كرنفال عائلي يشمل الألعاب الترفيهية والمطاعم والأنشطة الترفيهية المباشرة، وإقامة النسخة الثانية من مهرجان القرية التراثية التي تقام بتنظيم من وزارة الإعلام، كما تتضمن الفعاليات "معرض الخريف"، ومعرض التسوق السنوي الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض، ومهرجان البحرين للتسوق، بالإضافة إلى احتفالات ليلة رأس السنة التي ستقام في أماكن مختلفة، بما في ذلك مراسي البحرين، وبحرين باي، وواتر جاردن سيتي، ومرفأ البحرين المالي، وقلعة البحرين، ومتحف البحرين الوطني، ونادي النجمة، حيث تتضمن الاحتفالات تنظيم عروض الألعاب النارية بمناسبة العام الميلادي الجديد.



وأشارت إلى أنّ موسم "أعياد البحرين" يشمل أيضاً مجموعة من الأنشطة الموسيقية والثقافية، بما في ذلك حفلات مسرح الدانة التي ستقدم باقة منوعة من الحفلات الموسيقية احتفالًا بالعيد الوطني وليلة رأس السنة، وحفل أوركسترا البحرين الفيلهارمونية الذي يستضيفه مسرح البحرين الوطني ويتضمن عرض موسيقي ثقافي بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، فضلاً عن تنظيم النسخة الثانية من مهرجان "ليالي المحرق"، وهو مهرجان ثقافي يقام في قلب المحرق بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، والنسخة السابعة من مهرجان "بي إن بي باريبا البحرين لموسيقى الجاز 2023"، والذي سيقام بمشاركة نخبة استثنائية من أبرز فناني موسيقى الجاز والبلوز الحائزين على جوائز محلية ودولية.



أما بخصوص الفعاليات الرياضية، أوضحت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بأنها تشمل بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3، وهو سباق للترياثلون يستقطب عددًا من الرياضيين المحليين والعرب والأجانب المحترفين والهواة، وختام بطولة تحدي "الروتاكس ماكس"، إضافةً إلى سلسلة سباق الخيل والتي يقام على هامشها مهرجان عائلي مصاحب، وسلسلة بطولات BRAVE لفنون القتال المختلطة للمحترفين.



إضافة إلى ذلك، بينت الهيئة بأنّ الجمهور سيكون على موعد مع مجموعة من العروض الحصرية على رحلات الطيران بمناسبة الموسم، وتشمل خصم بنسبة 16% على عروض الطيران المقدمة من طيران الخليج للزوار القادمين إلى البحرين خلال شهر ديسمبر، إضافةً إلى عروض المجمعات والمطاعم التي تقدم خصومات في المحلات التجارية في كل من مودا مول، وسيتي سنتر البحرين، ومجمع السيف، والأفنيوز، وسحوبات على جوائز قيّمة وعروض في المطاعم في هذه المجمعات.



كما تابعت بأنّ العروض تتضمن باقات متكاملة للسياح تشمل الإقامة والترفيه والمواصلات، وعروض الإقامة الفندقية في مختلف فنادق المملكة والتي تشمل الإقامة لمدة ليلتين والحصول على ليلة واحدة مجانًا، والإقامة المجانية للأطفال عند الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر، وتوفير وجبة الإفطار عند الإقامة لمدة يومين أو أكثر، إضافةً إلى الاستمتاع بخدمات مجانية من الفندق، مضيفة بأنّ الهيئة ستقدم أيضًا باقات مخصصة للسياح لخوض تجارب سياحية متخصصة ضمن الفعاليات التي ستقام في عدد من المجالات، مثل استكشاف التنوع الموسيقي الثقافي في البحرين، وتجارب الغولف، وحضور احتفالات رأس السنة، والمهرجانات، والفعاليات الرياضية، حيث تشمل كل باقة على عروض ومزايا مختلفة.



هذا وذكرت الهيئة بأنه سيتم التعريف بفعاليات موسم "أعياد البحرين" من خلال حملة ترويجية شاملة، إلى جانب الحملات الإعلانية الرقمية على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح من جميع الدول حول العالم وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالفعاليات والأشطة السياحية المختلفة التي تلبي كافة الأذواق.



يشار إلى أن جدول الفعاليات الكامل سيكون متاحًا على موقع فعاليات البحرين calendar.bh، إذ يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بكل فعالية وموعدها وموقعها وتفاصيل العروض والباقات، وذلك بشكل مبسط ومتاح بسهولة يمكّن الزوار من التعرف على جميع التفاصيل ضمن منصة واحدة.

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