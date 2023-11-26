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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 شاحنات وقود عبرت معبر رفح إلى قطاع غزة

صدى البلد

قال الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد، إن 7 شاحنات وقود عبرت معبر رفح إلى قطاع غزة اليوم.

وأكد الهلال الأحمر، أن 80 شاحنة مساعدات عبرت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكد المتحدث باسم معبر رفح الحدودي، هشام عدوان، أمس السبت، أن ما لا يقل عن 70 شاحنة مساعدات تحمل الإمدادات الأساسية، قد دخلت إلى غزة، عبر معبر رفح، في اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة المتفق عليها بين إسرائيل وحماس.

وأضاف هشام عدوان، أن قافلة المساعدات تضم مجموعة متنوعة من الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. 

وأوضح هشام عدوان، أن 3 شاحنات من بين القافلة مخصصة لنقل 150 ألف لتر من الوقود، في حين أن 4 شاحنات إضافية تحمل الغاز الطبيعي، بحسب "سي إن إن".

وأكد المتحدث باسم المعبر، على الجهود المستمرة لتسهيل دخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة على مدار اليوم.

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