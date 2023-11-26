ضبط 5092 كجم هياكل دواجن وأسماك مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة بالجيزة

شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت اشراف الدكتور علاء عبد العال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، حملات مكبرة ضمن خطة مديرية الطب البيطري بالجيزة و تنفيذ دورها الهام فى خدمة وحماية المواطنين من خلال المرور على اماكن عرض و بيع اللحوم و منتجاتها والدواجن و منتجاتها و الاسماك ومنتجاتها، من خلال جهاز التفتيش بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد الرقابة على الاسواق بالمحافظة، والمرور على اماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها للتأكد من صلاحيتها.

وأسفرت الحملات عن ضبط الاتي:

- ضبط 3000 كجم كبده و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية العمرانية .

- ضبط 56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العجوزة.

- ضبط 1800 كجم لحوم مستوردة وكبده فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية الطالبية .

- ضبط 47 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الهرم.

- ضبط 96 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور .

- ضبط 93 كجم مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية الدقى .

- اجمالي عدد المحاضر : 9 محاضر.

وذلك بإجمالي مضبوطات : 5092 كجم عبارة عن 199 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و اجمالي 4893 كجم مقطعات دواجن و لحوم مستوردة و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي.