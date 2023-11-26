بينهم قائد لواء شمال غزة.. حماس تعلن استشهاد 4 من مسؤوليها العسكريين

أعلنت كتائب القسام الذراع السياسية لحركة حماس، اليوم الأحد، استشهاد 4 من قادتها العسكريين من بينهم قائد لواء شمال غزة أحمد الغندور.

ونعت كتائب القسام في بيان صادر اليوم الأحد، القادة العسكريين وهم أحمد الغندور، ووائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم الأحد، بإصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تل الهوى بمدينة غزة ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

كما ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن 7 فلسطينيين استشهدو برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين والبيرة ورامالله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعتقل 9 فلسطينيين وصادر أسلحة وذخائر في جنين بالضفة الغربية.