سيدة وراء سرقة مبالغ مالية من شقة في العجوزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من مسكنه، واتهامه سيدة تعمل طرفه، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وقررت إخفاء باقى المبلغ طرف طليقها، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأمكن ضبط الأخير، وأرشد عن باقى المبلغ، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه أن المبلغ المالى من متحصلات جريمة السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.