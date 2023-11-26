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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 6 أشخاص يتاجرون بالعملة في الغردقة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بحملات أسفرت جهودها فى مديرية أمن البحر الأحمر عن ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").

وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط (مالك محل مصوغات) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"). 

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة شبين الكوم.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

 بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية البحر الأحمر السوق المصرفى النقد الأجنبي عملات اجنبية

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