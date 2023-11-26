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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال لقاء مهني.. مناقشة تحديات صناعة المهرجانات المسرحية في العالم بشرم الشيخ |صور

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي لقاء مهنيًا بين رؤساء المهرجانات العربية والدولية وهو لقاء هدفه التعاون والتواصل وتبادل خبرات ومناقشة التحديات التي تواجه صناعة المهرجانات المسرحية في العالم.

في بداية اللقاء أعرب المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن سعادته بهذا التجمع المميز  مشيرًا إلى أن هذا اللقاء سيكون بداية لفتح آفاق تعاونية جديدة وتبادل الخبرات بين المهرجانات في البلاد، والقارات مشيرًا إلي طموحاته لعقد شراكات مختلفة وكذلك مناقشة كل التحديات والمشكلات التي تواجه صناع المهرجانات في العالم مؤكدا على أهمية وضرورة عمليات التبادل الثقافي والفني .


حضر اللقاء د. انجي البستاوي مديرة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان ليفيو كويللو، ومستر جون وونج سو، مستر جين يونج مسؤول مهرجان ديجون الدولي للمسرح، الفنانة امل الدباس رئيس مهرجان المسرح الحر بالأردن وسفيرة النوايا الحسنة ببرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، المخرجة باربارا برتين، د. سامي الجمعان وهو دكتور بجامعة الملك فيصل ومؤسس رابطة الإنتاج العربي المشترك ومؤسس مهرجان الأحساء بالمملكة العربية السعودية، المخرج والفنان عماد الشنفري رئيس جمعية المسرح بسلطنة عمان، ليفيو كايللو رئيس مهرجان بابل برومانيا، ايه النابلسي مدير إنتاج  مؤسسة إثراء للثقافة والفنون بالمملكة العربية السعودية ، بوين ايفانوف مدير مسرح الدولة ببلغاريا، انا نويفيا مساعد مدير مسرح الدولة ببلغاريا،المخرجة باربرا برتين  ، زين رشاد مدير عام مهرجان سيتفي " sitfy" ببولندا، اليسيا تروفادو، وفي بداية اللقاء قام كل مدير ورئيس مهرجان بالتعريف بنفسه وبمهرجانه.  


في نهاية اللقاء تم إبرام برتوكول تعاون بين زين رشاد مدير عام مهرجان " sifty" ببولندا، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، واختتم اللقاء بالتقاط صورة جماعية لجميع الحضور.


مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر العباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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