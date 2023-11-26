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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خروقات متواصلة للهدنة في غزة من جانب إسرائيل.. وحماس تهدد

أرشيفية
أرشيفية

سجلت الهدنة الإنسانية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، العديد من الخروقات منذ دخولها حيز التنفيذ قبل يومين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد مزارع فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأصيب سبعة فلسطينيين آخرين برصاص قناصة الاحتلال اليوم، فيما كانوا يتفقدون منازلهم في محيط مستشفيي "القدس" "والإندونيسي" شمال القطاع، في خروقات جديدة للهدنة التي تدخل يومها الثالث.

وقال طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن هناك العديد من الخروقات من الجانب الإسرائيلي لاتفاق الهدنة الذي تم إعلانه بين الحركة وإسرائيل، ما يهدد الاتفاق بأكمله، على حد قوله.

وأضاف النونو أن إسرائيل “لم تلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات التي تحمل المساعدات لقطاع غزة، ولم تلتزم بإيصال المساعدات لشمال القطاع”.

كما أوضح أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وبين أنه تم رصد تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، وتم إطلاق النار في أكثر من موقع في قطاع غزة، ما أسفر عن قتلى وإصابات.

كذلك أكد النونو أن حماس تراقب بنود الاتفاق ولن تسمع أي أعذار غير مقبولة، مشيراً إلى انفتاح الحركة على دور الوسطاء واستعدادها للبحث بشكل جدي للتوصل لصفقات جديدة.

وشدد على أن حماس قدمت أمورا لم تكن مشمولة بالاتفاق، ومنها إطلاق سراح العمال التايلانديين، الجمعة.

ويتواصل العمل في معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج مصابي الحرب الإسرائيلية التي استمرت قرابة الخمسين يوما متواصلة، وذلك في اليوم الثالث من الهدنة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه استقبل أمس، السبت، 204 شاحنات إغاثة من الجانب المصري من معبر رفح، إلى جانب 4 صهاريج غاز و3 صهاريج وقود تحمل مادة السولار.

وأعلنت الأمم المتحدة أن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذائية ومياه قد أفرغت أمس حمولتها في شمالي غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، إنه تم تسليم 11 سيارة إسعاف و3 حافلات وسرير طبي مسطح لمستشفى الشفاء، الذي شهد قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة، وذلك "للمساعدة في عمليات الإخلاء".

وفي غضون ذلك، سلمت حركة حماس يومي الجمعة والسبت، 26 أسيرا  إسرائيليا يحمل بعضهم جنسية أخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرا فلسطينيا.

كما أطلقت حماس على مدى اليومين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين، في إجراء لم يكن مدرجاً في الاتفاق.

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