الهند تعلن تسجيل قفزة في إصابات كورونا اليومية

شهدت الهند اليوم، الأحد، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

ووفقا لوسائل إعلام هندية، فقد سجلت السلطات الصحية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل الحالات النشطة عند 249 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تم تحديثها اليوم، الأحد.

وذكرت البيانات المحدثة صباح اليوم، أن عدد حالات الوفاة بالفيروس وصل إلى 5,33,298،

وبلغ عدد حالات كوفيد في البلاد (4,50,01,764). بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض إلى 4,44,68,217 وبلغ معدل التعافي الوطني 98.81 في المائة، وفقا لموقع وزارة الصحة على الإنترنت.

وبلغ معدل وفيات الحالات 1.19 في المائة.

وفقا لموقع الوزارة على الإنترنت، تم إعطاء 220.67 كرور جرعة من لقاحات كوفيد في البلاد حتى الآن.

والكرور يقدر بـ10 ملايين.