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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دورة استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي من 14-21 ديسمبر

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

تـنطلق دورة اسـتثنائـية مـن مهـرجـان الـجونـة الـسينمائـي يـوم 14 ديـسمبر وحـتى 21 ديـسمبر بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الـذي أُعلن عـنه مسـبقاً، لـيتضمن عـرض مجـموعـة أفـلام عـن فلسطين بــالــتعاون مــع مــؤســسة الــفيلم الفلســطيني، وذلــك لإلــقاء الــضوء عــلى الــموقــف الــحالــي والأوضــاع غــير الإنـسانـية فـي غـزة.

كـما تـقرر تـنظيم عـشاء لجـمع الـتبرعـات للمساعدات الإنسانية في غزة بـالـتنسيق مـع جـمعية الهـلال الأحـمر الــمصري خــلال فــترة المهــرجــان، والــذي ســيقام دون أي مــظاهــر احــتفالــية تــعبيراً عــن تــضامــن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.

مهرجان الجونة 

كانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قررت تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

جاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفاً مع أهالي غزة.

جدير بالذكر، أن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.

وتأمل إدارة المهرجان أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

مهرجان الجونة  كان مقررا أن تبدأ فعاليات الدورة السادسة منه يوم 13 أكتوبر الجاري وحتى 20 من نفس الشهر.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة عن قائمة الجوائز التى من المفترض أن تشهدها الدورة القادمة بجميع فئاتها المختلفة وجائت كالتالي.

 مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

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