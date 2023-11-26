أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة أحمد قندوسي مع سيراميكا كليوباترا

كلف خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج.

وأكد مدير الكرة حرص النادي على دعم ومساندة أحمد قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

جدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا أعلن إصابة أحمد القندوسي، بجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال المشاركة في مباراة ودية مع فريقه ضد الجونة.

وكان النادي الأهلي قرر إعارة أحمد القندوسي مع بداية الموسم الحالي، لنادي سيراميكا كليوباترا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.