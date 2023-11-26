عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة أحمد قندوسي مع سيراميكا كليوباترا

القندوسي
القندوسي

كلف خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي، الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج.

وأكد مدير الكرة حرص النادي على دعم ومساندة أحمد قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

جدير بالذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا أعلن إصابة أحمد القندوسي، بجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال المشاركة في مباراة ودية مع فريقه ضد الجونة.

وكان النادي الأهلي قرر إعارة أحمد القندوسي مع بداية الموسم الحالي، لنادي سيراميكا كليوباترا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

ترشيحاتنا

لن يصمد يومين.. كارثة غير مسبوقة تهدد الجيش الألماني بسبب أوكرانيا

السر أدهش عمرو أديب.. حماس شلّت تفكير العالم وأفشلت مخابرات أمريكا وإسرائيل

نجم أهلاوي يصف قرار الزمالك بالاستغناء عن أحمد فتوح بالتاريخي

ظهور مؤثر لـ بابا الفاتيكان بعد إعلان معاناته من التهاب رئوي

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

فيديو

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل: لا أواظب على الصلاة..وهذه وصيتى لبناتي.. واترفدت بسبب سيجارة في الحمام|فيديو

800 جنيه | تحرك جديد في سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ