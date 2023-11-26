مصرع شخص إثر اصطدام سيارة بشجرة في الدقهلية

لقي شخص مصرعه بمحافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة على طريق كفر الروك مركز السنبلاوين.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطاراً من مركز السنبلاوين بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة على طريق كفر الروك مركز السنبلاوين ومصرع قائدها.

انتقل ضباط مباحث السنبلاوين وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بشجرة على طريق كفر الروك.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ويدعى السعيد حسن محمد، 59 عاماً، ومقيم بقرية كفر الروك.

تم نقل الجثة إلى مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.