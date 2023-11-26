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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"مراكب ورقية".. رواية باللغة الإنجليزية لـ رنا محمد حسان تطرحها دار المعارف

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

"المراكب الورقية بيننا" رواية جديدة باللغة الإنجليزية، صدرت للكاتبة الشابة رنا محمد حسان عن دار المعارف للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة، وتقع في 328 صفحة من القطع المتوسط، ومن المقرر طرحها بالمكتبات ومعرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.

وتعد الرواية ــ التي تحمل اسم  The paper boats between us العمل الروائي الأول للكاتبة وتتناول فيه رنا محمد حسان من خلال بطلة روايتها كيفية تعامل فتاة في مقتبل عمرها مع تجربة قاسية وصعبة للعثور على عائلتها بعد أن افترقت عنهم في ظروف غامضة في طفولتها، وخلال تجربة البحث المريرة عن أسرتها تمر بأحداث متباينة، ما بين أسرة بديلة لم تكتمل عواطف أفرادها تجاهها، والحلم الذي لم يغب عنها بلقاء أسرتها الحقيقية.

وتسرد بأسلوب رشيق يجمع بين الحكي والسرد والحوار مواقف مؤثرة، وكيف عاشت بطلة الرواية حياة افتراضية مع عائلتها، وكيف كانت رسائلها عبر المراكب الورقية أداة الوصل الوحيدة التي تنقلها من العزلة والانطواء وفقدان الأمل عبر مناجاة شقيقها وأمها وأبيها حتى ولو تاهت سطورها بين الأمواج.

يذكر أن رنا محمد حسان، طالبة بالسنة النهائية بكلية الألسن ــ جامعة عين شمس، وتدرس اللغتين الإنجليزية والإسبانية، ولها تجارب في الرواية والقصة القصيرة.

المراكب الورقية بيننا رواية جديدة رنا محمد حسان دار المعارف والنشر والتوزيع بالقاهرة ومعرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل

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