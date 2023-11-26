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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

النظام الغذائي الأفضل للمرأة الحامل .. تعرفي عليه

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تحرص المرأة الحامل على إتباع الأنظمة الغذائية المتوازنة والمفيدة؛ لتجنب حدوث تشوهات ومضاعفات للجنين، كما تقلل من خطر إصابة الجنين بالأمراض المزمنة، حيث من أهم المراحل التي تمر على المرأة هي مرحلة الحمل، والتي تحتاج إلى عناية واهتمام بالغ في التغذية لتحافظ على صحتها وصحة جنينها، كما أن نوعية الطعام أهم من كميته، لذلك ينصح باختيار الأطعمة الصحية ذات القيمة الغذائية العالية، وتجنُّب المأكولات غير الصحية، لذا استضافت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر برنامجها «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، أخصائية التغذية مي جمال للحديث عن نظام غذائي خاص بالحوامل.

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أوضحت مي أن النظام الغذائي للحوامل يعتمد على الدايت، وهنا الدايت لا يلتزم بالتخسيس، لكنه يعني نظاما غذائيا سليما وصحيا، فدايت المرأة الحامل يسمى «دايت الممنوعات».

أضافت  أن سبب زيادة الوزن عند الحوامل يتركز في المشيمة ويترواح وزنها من 600 إلى 700 جرام، كذلك يزداد الرحم كيلو تقريباً، ويزداد الدم في الجسم حوالي 2 كيلو، ووزن الجنين في الشهور الأخيرة يصل إلى 3 كيلو، والسائل الأمينوسي الذي يتواجد حول الجنين يصل وزنه إلى كيلو، كما يزيد الثدي حوالي كيلو تقريبا، كل هذه العوامل تؤثر في وزن الأم لذلك يزداد وزنها.

نصائح للمرأة الحامل:-

الابتعاد عن الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية
عدم تناول الوجبات السريعة
الابتعاد تماماً عن الأطعمة المقلية واستبدالها بالمشوية

ممنوع تناول السكريات بكثرة
عدم الإفراط في تناول الفواكه، يجب أن تكون الكمية بسيطة حتى يستفيد الجسم والجنين

تجنب بعض الأسماك التي تحتوي على نسبة زئبق مرتفعة

نظام غذائي صحي للحوامل:-
الوجبة الأولى:-

بيض مسلوق
2 توست حبوب كاملة
5 ثمرات زيتون
2 ثمرة خيار
أو: توست جبنة حلوم بالكوسة والطماطم
أو: سموذي بنجر ويتكون من (بنجر – فراولة – لبن)
أو: كلوب ساندوتش
شريحة تركي مدخن
شريحة شيدر لايت
كابوتشا
الوجبة الثانية:
عصير ليمون بالنعناع
أو 2 شريحة بطيخ
أو 3 ثمرات خوخ أو مشمش أو برقوق
كوب نعناع

الوجبة الثالتة الوجبة الرئيسية:

قطعة مكرونة بالبشاميل – سلطة زبادي
أو سمك مشوي – 4 ملاعق كبيرة أرز – سلطة خضراء
أو شريحة سلمون – خضار سوتيه – سلطة خضراء
أو شوربة خضار بدون بطاطس – صدر فرخة – سلطة خضراء
أو ثمرة بطاطس مسلوقة – فاهيتة فراخ أو لحمة – سلطة خضراء
أو 5 أصابع محشي – شريحة ستيك – سلطة خضراء
أو 4 ملاعق كبيرة خضار مطبوخ – 4 ملاعق كبيرة أرز – قطعة لحمة – سلطة خضراء.

الوجبة الرابعة:-

½ ثمرة كنتالوب – كوب زبادي
أو كوب زبادي يوناني – 2 ملعقة جرانولا
أو تفاحة – ملعقة زبدة فول السوداني
أو موزة – من 25 إلى 30 جرام مكسرات
2 مكعب شوكولاتة داكنة – كوب لبن خالي الدسم

نظام غذائى دايت الحوامل الجنين المرأة الحامل

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