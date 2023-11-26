جامعة الدلتا التكنولوجية: التزام بامتحانات منتصف العام ونعمل على تهيئة الأجواء للطلاب

تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية سير اختبارات منتصف الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لجميع البرامج التكنولوجية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، رافقه الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة على انتظام سير الإختبارات وتواجد الملاحظين والمراقبين داخل اللجان،مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة أعمال الإمتحانات بصورة مستمرة.

وأكد رئيس الجامعة على الإلتزام بضوابط أداء الإختبارات واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان ،واتاحة كافة سبل الراحة لهم وحل اى مشكلات تطرأ امامهم.

كما أجرى الدكتور عربى كشك حوارات ودية مع الطلاب لإستطلاع آرائهم حول الإمتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

وعلى جانب آخر كان قد ترأس الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مجلس الجامعة فى جلسته الرابعة بحضور السادة أعضاء المجلس :ابراهيم محمود العربى رئيس مجلس ادارة مجموعة العربى، مصطفى امين مدكور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب بشركة مدكور لمشروعات هندسة متكاملة، عبدالرحمن عفيفى استاذ متفرغ جراحة عظام ورئيس مجلس ادارة شركة ايجى فكس ميديكال، علاء عاصم رئيس القطاع الصناعى وعضو منتدب بشركة طنطا موتورز، سالم السيد عضو اللجنة الإستشارية العليا لمجلس ادارة مجموعة العربى،ونائب رئيس مجلس ادارة مدرسة العربى الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية والمشرف على المدرسة،الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، المستشار محمد صلاح فرجانى المستشار القانونى بالجامعة، مصطفى عادل قائم بعمل امين عام الجامعة؛لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وذلك فى إطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة والمدرجة على جدول الأعمال.

فى مستهل الجلسة رحّب رئيس الجامعة بالسادة الحضور،مشيرًا الى تطلعه لمنظومة تعليمية متكاملة تساهم فى اطلاق طاقات الإبداع والإبتكار ؛لتحقيق التميز وإثراء العملية التعليمية.

ناقش المجلس ربط مركز الإستشارات الموجود بالجامعة مع مراكز البحوث والتطوير الموجودة بالشركات والمؤسسات الصناعية، والإستفادة منها بأفكار لمشاريع تخرج الطلاب، ورسائل الماجستير والدكتوراه والتى تسهم فى ربط التعليم التكنولوجي بإحتياجات الصناعة وحل مشكلات المجتمع.

وأضاف الدكتور عربى كشك ان الجامعة قد نظمت وشاركت فى العديد من الفعاليات التى من شأنها التعريف بأهمية الجامعات التكنولوجية وربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل ودعم الصناعة الوطنية وتخريج كوادر تكنولوجية متميزة.

خلال الجلسة تم التأكيد على اهمية الزيارات العلمية والتدريب الصيفي للطلاب وصقل مهاراتهم وقدراتهم التنافسية واعدادهم للحياة العملية وسوق العمل.

استعرض المجلس بروتوكولات التعاون التى وقعتها الجامعة مع الكيانات والمؤسسات الصناعية والأكاديمية والبحثية والتى تساهم فى توفير الفرص التدريبية والتوظيفية لطلابها وخريجيها، فضلًا عن مناقشة انشطة الجامعة فى مجال النشر العلمى والانشطة الطلابية وغيرها من المجالات التكنولوجية المختلفة، فالجامعة ليست مجرد ملتقى للعلم والتعلم وانما بيئة جامعية خصبة لإعداد كوادر متميزة مؤهلة لسوق العمل ومتطلبات العصر وربط مخرجات التعليم الجامعى بإحتياجات المجتمع.

وكذلك تم مناقشة الخطة المستقبلية للبرامج والكليات التكنولوجية المقترح افتتاحها بالجامعة ومنها برنامج تكنولوجيا الإنتاج وتصنيع الإسطمبات،اضافة الى ترشيح الدكتور محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس للتقدم بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الهندسية.

كذلك استعرض المجلس ترقية اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه ،فضلًا عن تكليف المعيدين من اوائل الخريجين طبقًا للخطة الخمسية من العام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٧/٢٠٢٦

وفى ختام الجلسة وجه الدكتور عربى كشك بمتابعة أعمال الإمتحانات بصورة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب وتلافي اي مشكلات تطرأ امامهم.