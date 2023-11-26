قطر: تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل تسير بالاتجاه الصحيح بالتنسيق مع أمريكا

قال رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، حول تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل، إن الأمور تسير حتى الآن بالاتجاه الصحيح.

وقال عبد الرحمن بن جاسم، لشبكة “سي بي إس” الأمريكية: “عملنا بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية”.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد اليوم الأحد، أنه تم نقل 14 إسرائيليًا وثلاثة أجانب إلى الصليب الأحمر في غزة.

ومنذ قليل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن الرهائن الـ13، المتوقع إطلاق سراحهم من قبل حماس اليوم، ومن بينهم تسعة أطفال، يجري نقلهم إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة.

كما أفادت “يديعوت أحرونوت”، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بأن الدفعة الثالثة من إطلاق سراح الرهائن، من المتوقع أن تتم قريبا.

وحسب الصحيفة العبرية، قال المصدر الإسرائيلي، إن "الأمور تتقدم اليوم بشكل أكثر سلاسة".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، علقت على التقارير التي تفيد بتأخر تسليم الدفعة الثالثة من صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.