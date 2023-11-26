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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مات أمام عينه.. كريم أبو ذكري ينعى الفنان طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

نعي المنتج كريم أبوذكري، منتج مسلسل "وبقينا اتنين" الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي توفي عصر اليوم أثناء تصوير بعض مشاهد المسلس حيث كان المسلسل أخر أعماله .

 

وقال أبوذكري، أن طارق عبدالعزيز فنان موهوب، وإنسان راقي، مشيرا أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدا لكافة العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملا.

وأشار أبوذكري، إلى أنه طارق كان شخص ودود جدا مع كافة العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرا بالغا فيهم جميعا.

 

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛  داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

الجدير بالذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز توفي عصر اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير بعض مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" وتم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي، بعد سقوطه في لوكيشن التصوير.

طارق عبدالعزيز كريم أبوذكري

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