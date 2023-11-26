نائب محافظ الجيزة يتابع تشغيل وحدات توليد التيار الكهربائي بالواحات البحرية

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قرية الحيز التابعة للوحدة المحلية لقرية القصر بمركز الواحات البحرية للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة، لأهالي القرية والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة.
وتفقد نائب محافظ الجيزة، الوحدة الصحية لقرية الحيز لمتابعة سير وانتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووجه نائب محافظ الجيزة، بتقديم أوجه الدعم لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للوحدة الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية لأهالي القرية.
كما تابع الشهابي، تشغيل وحدات توليد التيار الكهربائي بمناطق الغربية وأم خليف وعين جمعة وطبل آمون وعين أتريس وبئر شريف.
والتقى نائب المحافظ بعدد من أهالي القرية للاستماع الى طلباتهم واقتراحاتهم علي مستوي القرية.
وأختتم النائب جولته الميدانية بالحيز بتفقد مدرسة الشهيد صالح قاسم الثانوية التجارية المشتركة للإطمئنان علي انتظام الدراسة
وجه نائب المحافظ الطلاب بالانتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق والتسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الوطن ورفعته، مؤكدا أن الدولة حريصة علي تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية.