وفد من ضمان الجودة يزور جامعة الأزهر لاعتماد برنامجين بكلية العلوم بنات

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة مستمرة في طريقها نحو التميز والريادة من خلال الحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال استقباله والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات، والوجه البحري، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة والاعتماد للتعليم الأزهري؛ وفد فريق المراجعة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد لمراجعة برنامجي: الفيزياء الخاصة، والفيزياء النووية بكلية العلوم بنات بالقاهرة، بحضور الدكتورة سامية أبو فرحة، عميدة الكلية.

جدير بالذكر أن ثمانية برامج تعليمية في كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، شملت: برنامج الكيمياء الخاصة،وبرنامج الكيمياء التطبيقية، وبرنامج الميكروبيولوجي خاص، وبرنامج نبات خاص، وبرنامج رياضيات خاصة، وبرنامج رياضيات بحتة وعلوم الحاسب، إضافة إلى برنامج علم الحيوان الخاص، وبرنامج حشرات خاص.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد ٣١ كليةً شرعيةً وعلميةً، إضافة إلى اعتماد ٤٨ برنامجًا أكاديميًّا.