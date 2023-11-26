كنا بنهزر من أسبوعين.. نهال عنبر تكشف تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز وسبب الوفاة، موضحة أنها تلقت الخبر من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.



وقالت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، إنها أجرت مكالمة هاتفية مع الفنان طارق عبد العزيز، قبل أسبوعين من وفاته، معقبة: "إحنا كنا بنهزر ونضحك من أسبوعين".

وفاة الفنان طارق عبد العزيز أثناء تأدية عمله

وعن لحظة وفاة طارق عبد العزيز؛ أوضحت نهال عنبر، أنه توفي في أثناء تأدية عمله، بعد إجرائه عملية خطيرة في القلب، قائلة: 'وقع في لوكيشن التصوير".

وأشارت نهال عنبر، إلى محاسن الفنان المتوفي طارق عبد العزيز، قائلة: “كان راجل، وجدع، وصاحب صاحبه، ومن الناس الرجالة الطيبين”.