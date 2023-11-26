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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت هكلمك النهارده.. إسعاد يونس تنعى الفنان طارق عبد العزيز

صدى البلد

نعت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس الفنان الراحل طارق عبد العزيز .

وكتبت إسعاد يونس، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام:" سبحان العلى العظيم طول الليل بشوفلك شغل، وعايزة أكلمك النهاردة ، فى أمان الله يا طارق من سكان الجنة بإذن الرحمن.

كما نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان طارق عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عقب  تعرضه لأزمة صحية .

وقد نعى المخرج خالد جلال صديق العمر الفنان طارق عبد العزيز على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: " العزيز الغالي صديق العمر طارق عبد العزيز في ذمة الله.. الحزن عميق يا طارق.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته يا صديقي  الطيب" .

يشار إلى أن الفنان طارق عبد العزيز عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة التي كانت من أهم الفرق الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" على المسرح الثقافي الفرنسي.

بدأ حياته الفنية من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" من أشهر أدواره في البدايات دوره في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودوره في فيلم ثقافي، شارك مع عمرو دياب في فيلم طول الليالي عام 1999 وفيلم القصة في كلمتين عام 2000، وكان آخر أعمال طارق عبد العزيز، مشاركته في مسلسل "أعمل ايه"  إخراج خالد الحلفاوي.

الفنانة إسعاد يونس الفنان طارق عبد العزيز المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج المخرج خالد جلال شار رئيس البيت الفني للمسرح والفنانة إسعاد يونس

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