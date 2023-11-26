دعاء يساعدك على القيام بأعمال المنزل دون تعب.. 3 كلمات علمها النبي للسيدة فاطمة

دعاء يساعدك على القيام بأعمال المنزل لعله من أكثر الأدعية التي تحتاج إليها أي سيدة نظرًا لصعوبة الأعمال المنزلية، وبالبحث في السنة النبوية وجدنا الحل، دعاء يخفف عنك تعب أعمال المنزل، ويجعل المرأة لا تحتاج إلى خادمة في بيتها، وذكر النبي -صلى للله عليه وسلم- لما اشتكت السيدة فاطمة تعب عمل البيت.

وشكت السيدة فاطمة -عليها السلام- ما تلقى في يديها من الرحى- «آلة طحن الدقيق»، حتى مجلت يداها، وهذا يدل على أن فاطمة رضي الله تعالى عنها، كانت تطحن، والتي تطحن تعجن وتخبز، وهذا من جملة عمل المرأة في بيت زوجها.

ويدل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح: «اشتَكَتْ إليَّ فاطِمَةُ رضي اللهُ عنها مَجْلَ يدَيها منَ الطَّحنِ فأتَينا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ: يا رسولَ اللهِ فاطمَةُ تَشتَكي إليكَ مَجْلَ يدَيها مِنَ الطَّحنِ وتَسأَلُكَ خادِمًا فقال: ألَا أدُلُّكُما على ما هو خيرٌ لكُما مِن خادِمٍ فأمَرَنا عِندَ مَنامِنا بثلاثٍ وثَلاثينَ وثَلاثٍ وثَلاثينَ وأربَعٍ وثَلاثينَ مِن تَسبيحٍ وتَحميدٍ وتَكبيرٍ».

النبي -صلى الله عليه وسلم- أرشد ابنته فاطمة رضي الله عنها إلى أن ذكر الله يقوّي الأبدان ويحصل لها بسبب هذا الذكر الذي علّمها قوة فتقدر على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم. قال ابن حجر: ويستفاد من قوله "ألا أدلكما على خير مما سألتما"؛ أن الذي يلازم ذكر الله يُعطى قوةً أعظم من القوة التي يعملها له الخادم، أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطي أموره أسهل من تعاطي الخادم لها".

والمرأة التي تصبر على أعمال بيتها مأجورة، والصبر على مشقة ذلك العمل دليل على خيريتها، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقد روي عنه عليه الصلاة السلام أنه قال لها: «يا بنية اصبري، فإن خير النساء التي نفعت أهلها».

وفي هذا الحديث يروي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تجده في يدها من أثر الرحى مما تطحن، والرحى: هي حجران كبيران ينطبقان فوق بعضهما، وفي وسطهما محور يدوي يدور حوله الحجر الأعلى ليطحن الحبوب، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، انطلقت إليه فاطمة رضي الله عنها تسأله خادما من هذا السبي ليقوم مكانها بأعمال الطحن، ولكنها لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.

ووجدت عائشة رضي الله عنها، فأخبرتها بذلك، فلما جاء صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها بمجيء فاطمة رضي الله عنها إليه لتسأله خادما، قال علي رضي الله عنه: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، أي: تهيئنا للنوم، فذهبت لأقوم فقال صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، أي: الزما مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني من إعطائكم الخادم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أخذتما مضاجعكما»، وهي الأماكن المعدة للنوم من الليل، فتكبرا أربعا وثلاثين مرة، بقول: الله أكبر، وتسبحا ثلاثا وثلاثين مرة، بقول: سبحان الله، وتحمدا ثلاثا وثلاثين، بقول: الحمد لله؛ فأجر هذا الذكر خير لكما من خادم.

وفي الحديث: أن من واظب على هذا الذكر عند النوم، لم يصبه إعياء؛ لأن فاطمة رضي الله عنها شكت التعب من العمل، فأحالها صلى الله عليه وسلم على ذلك.

لا حول و لاقوة إلا بالله العلي العظيم .." تأملي في المعاني"..

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .. سبع مرات صباحا .. وسبع مرات مساءً.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله و لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ..

اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن ومن العجز و الكسل و من الفقر و الجبن و من غلة الدين وقهر الرجال

قول "سبحان الله "33مرة .. و " الحمد لله "33مرة .. و"الله أكبر" 34 مرة "اللهم أعني ولا تعن علي ..وانصرني و لا تنصر علي و امكر لي و لا تمكر بي واهدني و يسر الهدى لي و اغفر لي ذنبي واقبل توبتي واغسل حوبتي واسلل سخيمة قلبي ..اللهم اجعلني لك ذكارة ..لك شكارة ..لك أواهة منيبة.

أقوى دعاء لفتح الرحم وتسهيل الولادة



يا رب اجعل الولادة بردا وسلاما على اختى كما جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم يا خالق النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس خلص اختى اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرج اختى من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك تدفع ما تطيق وما لاتطيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين .

اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا فسهل أمري وتب عني وعافني يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أن ترحمني وتيسر أمري وتقضي حاجتي فأنت القادر على كل شيء.

رب كن لي وليا ورحيما، لطيفا وكريما، منجيا وسندا أسألك بلطفك وكرمك أن تيسر أمري وتلبي رغبتي فأنت العالم بكل شيء يا الله.

اللهن يا فارج الهموم والغموم فأنت الله وحدك لا شريك لك والعالم بكل شيء فانظر لحالي واقضي رغبتي فلا قاضي غيرك.

اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد وقاضي كل وعيد يسر لي أمري وافرج عني فقض داق حال يا مبد الأحوال.

ربي ضاقت بي الشدائد فادفع عني مالا أطيق وفرج همي بما أرغب فأنت منجز الوعيد.

بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اقض حاجتي وبدل حالي ويسر أمري وتجاوز عني فأنت ربي وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك يا رحمان.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.



حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.



أوائل آيات سورة البقرة

“ألم، ذلك الكتاب لا رب فيه هدى للمتقين، اللذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذي يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولائك على هدى من ربهم وأولائك هك المفلحون”.اللهم إني أسألك بلطفك ورحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اقض لي حاجتي ورغبتي فإني عبدك ابن عبدك وبرحمتك أستغيت.



بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تاخذه سنة ولا نوم انظر لحالي ويسر أمري فلا ملجأ لي سواك ولا تكلني لأحد غيرك يا الله.

ربي مسني الضر وأن أرحم الراحمين بك أستغيث وعليك أتوكل فانظر لحال ويسر لي كل عسير يا قدير.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلًا. اللهم أسألك حسن الخلق وهون الطلق، يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس يسر لي ولادتي.

اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد ويا منجز الوعيد، يا من هو كل يومٍ في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ادفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلّا بالله، وصلّ الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم إنّي أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلّا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء، وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك علي كل شيء قدير اللهم يا فارج الهمّ ورافع الكرب أنت الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلّا أنت، اللهم إنّي أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو اطلعت به أحد خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أو احتفظت به في كتابك يا حيّ يا قيوم، اللهم إنّي أسألك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن ترحم حالي وتفرج همي وتزيل الكرب عني، اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أخرج المولود بقدرتك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلا، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزَنَ سَهْلاً.

اللهم أسألك حسن الخلق وهون الطلق، يا خالق النفس من النفس يا مخلص النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس خلصني اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد ويا منجز الوعيد، يا من هو كل يومٍ في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بك أدفع مالا أطيق ولا حول ولا قوة إلّا بالله، وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم إنّي أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلّا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.

دعاء تسهيل الولادة وفتح الرحم مجرب

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء، وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك علي كل شيء قدير.

يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد أخرجني من حلقة الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع ما يطاق وما لا يُطاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل اللهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنّك علي كل شيء قدير.

اللهم أنت فارج الهم، ورافع الكرب، أنت الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا أنت، اللهمّ إني أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو اطلعت به أحد خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو احتفظت به في كتابك يا حي يا قيوم، اللهمّ إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملء أركان عرشك، أن ترحم حالي وتفرج همي، وتزيل الكرب عني، اللهمّ صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّه، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين.

اللهم إنّى أستودعك جنيني الذى فى رحمي، فردّه إليّ عند مولده مردّاً سالماً معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى. اللهم اجعله قرّة عين لى ولوالده ولأخواته والمسلمين، اللهم إنّي أعيذها بك وذريّته من الشّيطان الرّجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذى خلقته، وأنت الذى أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واقذف التّوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين.

اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصّلاح والتقوى.

بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقيك. ” ربِّ هبْ لي من لدنك ذريّةً طيّبةً إنّك سميع الدّعاء “.

” ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين “.

” ربّ اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي ربّنا وتقبّل دعاء “. اللهم اكتب له طولَ العمر، وحُسن العمل، وسعة الرّزق، وسعادة الدّارين.

اللهم إنّي أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله. اللهم احفظ جنيني واحمه، وامسكه أن يسقط، وأتمّ حمله على خير.

اللهم يسِّر حمله، وولادته، ورضاعته، وتربيته، واجعله مطيعاً لربّه، بارًاً بوالديه، متعاوناً مع إخوته، نافعاً لأمّته، ذخراً للإسلام والمسلمين.

” ربّنا هبْ لنا من أزواجنا وذريّتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا “.

