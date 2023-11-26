تغمده الله بواسع رحمته.. شوبير ينعى الفنان طارق عبد العزيز

حرص الإعلامي أحمد شوبير على نعي الفنان طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية مساء اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "خالص العزاء في وفاة الفنان طارق عبد العزيز .. تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون. 🤲"

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل "أعمل ايه" بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، هدى الادريسي، صبري عبد المنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.